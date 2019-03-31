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Минздрав предложил повысить подвижность россиян с помощью принтеров

31 Марта 2019 в 14:25
Минздрав предложил повысить подвижность россиян с помощью принтеров

Министерство здравоохранения предложило увеличить физическую активность офисных служащих с помощью принтеров. С таким заявлением выступил Заместитель министра ведомства Олег Салагай.

Он сообщил, что если грамотно расположить в офисах печатные и копировальные устройства, то в течение рабочего дня сотрудники компаний начнут больше двигаться и повысят свою физическую активность.

Салагай посоветовал располагать принтеры так, чтобы побудить офисных сотрудников подняться со своего рабочего места и подвергнуть себя наибольшей нагрузке. Госслужащий заявил, что заниматься профилактикой лечения должны заниматься не только медицинские работники, но и каждый отдельно взятый гражданин.

Ранее профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков рассказал в эфире НСН о возрастных предпочтениях на российском рынке труда.
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