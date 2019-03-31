Минздрав предложил повысить подвижность россиян с помощью принтеров

Министерство здравоохранения предложило увеличить физическую активность офисных служащих с помощью принтеров. С таким заявлением выступил Заместитель министра ведомства Олег Салагай.

Он сообщил, что если грамотно расположить в офисах печатные и копировальные устройства, то в течение рабочего дня сотрудники компаний начнут больше двигаться и повысят свою физическую активность.