Минздрав предложил повысить подвижность россиян с помощью принтеров

Министерство здравоохранения предложило увеличить физическую активность офисных служащих с помощью принтеров. С таким заявлением выступил Заместитель министра ведомства Олег Салагай.
Он сообщил, что если грамотно расположить в офисах печатные и копировальные устройства, то в течение рабочего дня сотрудники компаний начнут больше двигаться и повысят свою физическую активность.Салагай посоветовал располагать принтеры так, чтобы побудить офисных сотрудников подняться со своего рабочего места и подвергнуть себя наибольшей нагрузке. Госслужащий заявил, что заниматься профилактикой лечения должны заниматься не только медицинские работники, но и каждый отдельно взятый гражданин.
Ранее профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков рассказал в эфире НСН о возрастных предпочтениях на российском рынке труда.