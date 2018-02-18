Минздрав направит специалистов для помощи пострадавшим при стрельбе в Кизляре

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила направить в Дагестан специалистов для помощи пострадавшим при стрельбе в Кизляре. Об этом говорится в сообщении Минздрава



По данным ведомства, четверо пострадавших в результате нападения остаются в больницах, при этом состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Напомним, нападавший открыл стрельбу возле храма в Кизляре, когда люди выходили после церковной службы. Четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения. Злоумышленника ликвидировали на месте сотрудники Росгвардии.