Минздрав: Курить бросил 21% россиян

Антитабачная кампания приносит свои плоды. Как рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай, отказались от вредной привычки более 21% россиян. РИА Новости уточняет, что сейчас курят 30% жителей нашей страны.

В ведомстве уточнили, что показатели, согласно которым доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, увеличится к 2020 году до 50%, а к 2025 — до 60%.

Как пишет RT, биологи узнали, что происходит с нервными клетками во время курения.

Попадая в организм курильщика вместе с табачным дымом, никотин легко преодолевает гемато-энцефалический барьер, разделяющий кровеносную и центральную нервную системы, и проникает в мозг.