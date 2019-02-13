Минздрав: Курить бросил 21% россиян

В ведомстве уточнили, что показатели, согласно которым доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, увеличится к 2020 году до 50%, а к 2025 — до 60%.
Как пишет RT, биологи узнали, что происходит с нервными клетками во время курения.
Попадая в организм курильщика вместе с табачным дымом, никотин легко преодолевает гемато-энцефалический барьер, разделяющий кровеносную и центральную нервную системы, и проникает в мозг.
Ранее запрет на курение за рулем автомобиля предложил ввести депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Странной в эфире НСН назвал инициативу автоэксперт Олег Осипов. По его словам, курение за рулем не опаснее использования навигатора.