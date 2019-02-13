Среда
13 февраля
USD 65.71
EUR 74.15
Горячие новости

Минздрав: Курить бросил 21% россиян

13 Февраля 2019 в 15:19
Минздрав: Курить бросил 21% россиян
Антитабачная кампания приносит свои плоды. Как рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай, отказались от вредной привычки более 21% россиян. РИА Новости уточняет, что сейчас курят 30% жителей нашей страны.

В ведомстве уточнили, что показатели, согласно которым доля россиян, ведущих здоровый образ жизни, увеличится к 2020 году до 50%, а к 2025 — до 60%.

Как пишет RT, биологи узнали, что происходит с нервными клетками во время курения.

Попадая в организм курильщика вместе с табачным дымом, никотин легко преодолевает гемато-энцефалический барьер, разделяющий кровеносную и центральную нервную системы, и проникает в мозг.

Ранее запрет на курение за рулем автомобиля предложил ввести депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Странной в эфире НСН назвал инициативу автоэксперт Олег Осипов. По его словам, курение за рулем не опаснее использования навигатора.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.