Минздрав изменит правила диспансеризации

Министерство здравоохранения России разрабатывает изменения в программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи на период с 2019 по 2021годы. Об этом заявил помощник главы ведомства Виталий Флек.

По его словам, в ближайшем будущем россияне смогут пройти диспансеризацию в удобное для них время. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поддержала это предложение и настаивала на том, что нужно дать возможность проходить профосмотры вечером или же в выходной день. Для этого Флек предлагает предусмотреть возможность дистанционной записи ко врачу.

Для медработников оплата труда будет осуществляться в соответствии с трудовым законодательством. В эту норму также включат работу сверх нормы стандартного графика, сообщает РИА ФАН.