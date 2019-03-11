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Минздрав изменит правила диспансеризации

11 Марта 2019 в 19:26
Минздрав изменит правила диспансеризации

Министерство здравоохранения России разрабатывает изменения в программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи на период с 2019 по 2021годы. Об этом заявил помощник главы ведомства Виталий Флек.

По его словам, в ближайшем будущем россияне смогут пройти диспансеризацию в удобное для них время. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поддержала это предложение и настаивала на том, что нужно дать возможность проходить профосмотры вечером или же в выходной день. Для этого Флек предлагает предусмотреть возможность дистанционной записи ко врачу.

Для медработников оплата труда будет осуществляться в соответствии с трудовым законодательством. В эту норму также включат работу сверх нормы стандартного графика, сообщает РИА ФАН.

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