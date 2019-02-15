Минздрав готов внести предложение о повышении возраста для покупки спиртного

Минздрав готов внести предложения по увеличению возрастного ценза для покупки алкоголя до 21 года, сообщает «Интерфакс». Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

По её словам, перед внесением документа Минздраву требуется обсудить предложение с другими федеральными органами исполнительной власти, отмечает «Русская планета».

Напомним, речь о подготовке инициативы зашла ещё осенью прошлого года. Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в эфире НСН тогда оценил предложение по увеличению возраста покупки алкоголя.