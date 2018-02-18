Минздрав Дагестана уточнил информацию по погибшим при стрельбе в церкви

Пять человек погибли и пять были ранены в результате стрельбы во время масленичных гуляний в Дагестане. Такую информацию предоставили журналистам в Мнздраве республики.

«По информации на данный момент пять погибших (включая стрелявшего), 5 раненых доставлены в Кизлярскую ЦГБ. Туда же выехала бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф», - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о четырех погибших и четырех раненых.

Трагедия, напомни, произошла в Кизляре в воскресенье днем. Неизвестный мужчина из охотничьего ружья расстрелял выходивших из церкви людей. Погибли четыре женщины. Еще одна местная жительница и четыре сотрудника Росгвардии получили ранения. Ответным огнем нападавший был убит.