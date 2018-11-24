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Минюст Украины отобрал Почаевскую лавру у канонической УПЦ

24 Ноября 2018 в 12:41
Минюст Украины отобрал Почаевскую лавру у канонической УПЦ

Передача комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата была сделана незаконно, а потому будет отменена. Такое решение принял Минюст Украины.

Несколькими днями ранее в Киеве открыли дело из-за передачи лавры. Следствие полагает, что чиновник, подписавший соответствующий договор, «злоупотребил своими полномочиями».

Замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов назвал отмену передачи лавры «давлением на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы». Он добавил, что власти страны могут только силой выгнать священников и монахов из сооружений, пишет «Интерфакс».

Протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с НСН назвал действия украинских властей подлыми, а уголовное дело о неправомерном передаче лавры «сфальсифицированным». Священнослужитель не исключил, что Киево-Печерская лавра также «находится под ударом».

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