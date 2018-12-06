Минюст США может возглавить экс-генпрокурор

68-летний бывший генеральный прокурор США Уильям Барр может вновь возглавить министерство юстиции страны, передает ТАСС.

Согласно информации двух людей, знакомых с ситуацией, о планах выдвинуть кандидатуру Барра на пост генерального прокурора сообщил своим советникам Дональд Трамп.

Барр занимал пост генерального прокурора США с 1991 по 1993 годы при президенте Джордже Буше-старшем.

Ранее НСН сообщала, что сенатор Линдси Грэм считает «очень вероятным», что Дональд Трамп уволит генпрокурора Джеффа Сешнса. Грэм призвал главу государства не увольнять генерального прокурора до проведения промежуточных выборов.

