Минюст предложил ужесточить наказание заключенных за нарушение режима

Министерство юстиции России предложил ужесточить наказание заключенных российских тюрем за нарушение режима. В том числе, ведомство высказалось за то, чтобы разрешить помещения в одиночную камеру.

Уточняется, что на сегодняшний день такая мера наказаний предусмотрена только для колоний строгого режима. Минюст же предлагает ввести аналогичные взыскания и в обычных тюрьмах.

Кроме того, предусматривается и увеличение размера дисциплинарного штрафа для осужденных за злостные нарушения режима. Его сумму планируется поднять с 200 рублей до 500-700 рублей.