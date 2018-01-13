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Минувшая ночь стала самой морозной в Москве за зиму

13 Января 2018 в 08:14
Минувшая ночь стала самой морозной в Москве за зиму

На базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в ночь на субботу температура воздуха опускалась до 8,7 градусов мороза, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

13 января стало самым холодным днем нынешней календарной зимы.

Днем температура будет держаться в пределах минус 6-8 градусов. 

По народным приметам, если на Васильеву ночь на небосводе видно множество звёзд, урожай ягод будет добрым; коли в эту ночь ветер дует с юга — год будет жарким и благополучным, с запада — к изобилию молока и рыбы, с востока — жди урожая фруктов; падает мягкий снег — на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым; много пушистого инея на деревьях — к хорошему урожаю зерновых и медосбору.

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