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Мину в Шереметьево пытался пронести сотрудник посольства США

9 Марта 2019 в 16:49
Мину в Шереметьево пытался пронести сотрудник посольства США

Сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже в аэропорту Шереметьево Москвы Об этом сообщил МИД РФ.

«США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

После того, как предмет, похожий на мину, был обнаружен при просвечивании багажа, вызвали специалистов.

«Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», - сообщили в МИДе.

Американец заявил, что приобрел мину для «личной коллекции». Сотрудники помогли ему переоформить билет и в 14:35 отправили в Нью-Йорк, предварительно изъяв снаряд.

МИД утверждает, что отбывший сотрудник посольства США непосредственным образом связан с Вооруженными силами Соединенных Штатов. Поэтому расценивают его действия как провокации в отношении российского транспортного объекта.

Американское посольство было оперативно проинформировано об инциденте сотрудниками линейного управления МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов в эфире НСН рассказал, как изменилось поведение людей в случае эвакуации из здания из-за угрозы террористического акта.

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