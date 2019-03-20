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Минтруда заявил об изменении потребительской корзины

20 Марта 2019 в 16:58
Минтруда заявил об изменении потребительской корзины

Министерство труда сообщило, что в следующем году собирается внести законопроект, который изменит потребительскую корзину. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин, пишет РИА ФАН.

Он сообщил, что сейчас идет обсуждение этого вопроса в рамках рабочей группы. Планируется, что изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Топилин сообщил, что потребительскую корзину планируется расширить. В первую очередь речь идет о продуктах питания, в том числе, молочных продуктах, овощах и фруктах. Их количество планируется увеличить.

По словам министра, внести изменения удастся уже в весеннюю сессию будущего года.

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