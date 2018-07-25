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Минтруд предлагает сажать за увольнение пенсионеров

25 Июля 2018 в 19:17
Минтруд предлагает сажать за увольнение пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации хочет добиться введения уголовной ответственности за увольнение сотрудников пенсионного возраста. Такая норма прописана в проекте закона о повышении уровня пенсионного обеспечения граждан, который разработан министерством, передает РБК. Минтруда также предлагает повысить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и организовать их ежегодную диспансеризацию за счёт работодателей, отмечает  Ura.ru.

Законопроект должен быть внесён в Госдуму в ноябре 2018 года, чтобы его успели принять до конца осенней сессии. В этом случае предложенные меры должны вступить в силу уже с 2019 года. По задумке Минтруда, они гарантируют обеспечение права граждан России в контексте пенсионной реформы, законопроект о которой уже прошёл первое чтение.

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