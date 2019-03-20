Минтруд рассказал о продлении маткапитала после 2012 года

Правительство России обсудит вопрос продления программы материнского капитала после 2021 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пишет РИА ФАН.

Он сообщил, что эта тема сейчас активно обсуждается. Топилин напомнил, что у программы есть ограничения по времени, поэтому к вопросу продления дотаций правительство России планирует вернуться также ближе к сроку ее завершения. Он сообщил, что выплаты оказывают заметное и позитивное влияние на поддержку российских семей.

Уточняется, что в Министерстве труда готовится предложение, согласно которому действие программы материнского капитала должна быть продлена до 2024 года.

Ранее почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН заявила, что государственный контроль за использованием маткапитала поможет исключить неправомерное расходование этих средств.

