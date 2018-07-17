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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

17 Июля 2018 в 20:48
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд России предлагает увеличить прожиточный минимум за II квартал 2018 года на душу населения на 4% по сравнению с I кварталом из-за роста цен на продукты в потребительской корзине.

Таким образом, предложено во II квартале установить величину прожиточного минимума на душу населения в размере 10444 рубля, для трудоспособного населения - 11280 рублей, пенсионеров - 8583 рубля, детей - 10390 рублей, передает «Интерфакс».

Прожиточный минимум — стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральное министерство, осуществляющее функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социальной защиты и социального обслуживания населения, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.

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