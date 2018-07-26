Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение

«Ведомости» отмечают, защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте к концу года предлагается включить в число ключевых показателей эффективности по труду.
Эксперты ведомства считают, что нужно законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста был уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон.
Для этого Минтруд считает необходимым открыть «Горячую линию» в госинспекциях, куда люди в предпенсионном возрасте смогут позвонить, если их права нарушены.
Как напоминает «Русская планета», несостоявшимся пенсионерам Минтруд предлагает платить повышенное пособие по безработице. Предстоящая пенсионная реформа вызвала широкий общественный резонанс, осенью Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении, учтя все поступающие предложения, жалобы и инициативы.