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Минтруд предлагает увеличить выходное пособие работников при ликвидации предприятия

16 Февраля 2019 в 13:30
Минтруд предлагает увеличить выходное пособие работников при ликвидации предприятия

Минтруд РФ разработал законопроект, по которому работники организации в случае ее ликвидации получат двойную зарплату.

«При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере двукратного среднего заработка», — говорится в документе, который размещен на на портале проектов нормативных правовых актов.

Для тех, кто работает в условиях Крайнего Севера и приравненных к этим районам местностях, предлагается увеличить пособие до трехкратного размера среднего заработка.

По существующим законодательным нормам, при ликвидации предприятия в России увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка.

Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок в эфире НСН отметил, что обстановка с доходами населения в теории может выглядеть соразмерно картине, представленной Минэкономики, согласно которой снижение доходов населения России на 0,2% в 2018 году объясняется их падением у обеспеченных граждан.

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