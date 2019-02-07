Минтруд поручил проанализировать выплаты досрочных пенсий учителям

Минтруд поручил провести анализ правового регулирования досрочного выхода на пенсию учителей. В результате должны быть подготовлены предложения по совершенствованию пенсионного законодательства в этой сфере, сообщили в ведомстве. Минтруд в том числе хочет оценить реальный возраст, в котором происходит утрата трудоспособности школьных учителей и воспитателей детсадов.

Ранее сообщалось, что часть россиян смогут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов по старым правилам — начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Клиенты, заключившие договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, смогут рассчитывать на начало выплат по ним по старым возрастным критериям. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что эта форма четко прописана в законе.

«Анализ и обобщение международного опыта проводится в целях дальнейшего улучшения и повышения пенсионного обеспечения», — сообщили РБК в Минтруде, подчеркнув, что эксперты не будут проводить исследование по отмене спецстажа для педагогов, который дает право на назначение досрочной пенсии.