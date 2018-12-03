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Минтруд намерен упростить процедуру установления инвалидности

3 Декабря 2018 в 14:30
Минтруд намерен упростить процедуру установления инвалидности

Процедура прохождения медико-социальной экспертизы  для установления инвалидности будет максимально упрощена для россиян. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин. Он отметил, что  для того, чтобы процедура стала для граждан более комфортной, передача направительных документов из медорганизаций в МСЭ будет происходить без их участия. 

Топилин подчеркнул, что таким образом  Минтруд будет пытаться перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота, подчёркивает RT. Вместе с Минздравом разрабатывается перечень обследований для каждого заболевания. Это позволит  исключить разночтения, отмечает «Русская планета».

Напомним, в начале сентября стало известно, что Минтруд России предложил ввести штрафы в отношении должностных лиц Пенсионного фонда и Фонда социального страхования за ущемление прав инвалидов.

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