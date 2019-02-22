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Минтруд хочет индексировать соцпенсии на 2%

22 Февраля 2019 в 19:24
Минтруд хочет индексировать соцпенсии на 2%

В Министерстве труда и социальной защиты выступили с предложением провести индексацию социальных пенсий на 2% с 1 апреля. Как говорят в Минтруде, это коснётся почти четырех миллионов пенсионеров, средний размер выплаты увеличится до 9266 рублей. Эта инициатива представлена на общественное обсуждение.

Согласно российскому законодательству, социальная пенсия полагается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, который требуется для получения страховой пенсий. Социальные пенсии индексируются ежегодно 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров. В 2018 году его величина составляет 8483 рубля.

Одновременно с индексацией социальных пенсий предполагается увеличить пенсии ряда льготных категорий, отмечает РИА ФАН. В частности, речь идёт о военных, проходивших службу по призыву, уволенных по инвалидности, а также членов их семей; участниках Великой Отечественной войны; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф; летно-испытательном составе и космонавтах.

Так, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы повысится до 13 674 рублей и 13 812 рублей соответственно.


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