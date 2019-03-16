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Минтранс может установить минимальный размер ручной клади

16 Марта 2019 в 11:52
Минтранс может установить минимальный размер ручной клади

Министерство транспорта России планирует установить для авиакомпаний минимальный размер ручной клади, который можно провозить бесплатно, сообщают Известия.

В том числе, для самолетов с вместимостью более 98 пассажиров могут быть введены габариты ручной клади. Ее размер должен быть равен сумме ее длины, высоты и ширины, которые в общей сложности составят не менее 115 сантиметров, согласно международной практике и рекомендациям ИАТА. На сегодняшний день, согласно федеральным авиационным правилам, пассажир может взять с собой багаж, минимальный вес которого составляет пять килограммов. Габариты же ручной клади перевозчик устанавливает самостоятельно.

Накануне глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что Ространснадзор проведет проверку правил провоза ручной клади в авиакомпании «Победа».

Ранее экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что российские авиакомпании не попадают в двадцатки рейтингов не только с точки зрения безопасности, но и в финансовом плане.

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