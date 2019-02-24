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Минтранс изменил правила посадки пассажиров на самолет

24 Февраля 2019 в 10:15
Минтранс изменил правила посадки пассажиров на самолет

С сегодняшнего дня, 24 февраля, начал действовать приказ Минтранса РФ, который изменил правила посадки в самолет пассажиров. Теперь, собираясь в полет, можно пользоваться электронным посадочным талоном.

Авиапассажиры будет получать его при самостоятельной онлайн-регистрации. По документу можно пройти в стерильную зону аэропорта, уточняет Газета.ru.

Предъявлять электронный талон можно со смартфона или планшета. Аэропорты также предоставят технические возможности для распечатки документа. Актуальность бумажной версии сохраняется, но становится не обязательной при наличии электронной.

Авиакомпании на официальных сайтах уведомят пассажиров о возможности получения электронного посадочного талона.

В связи с появлением нового сервиса авиаперевозчики рекомендуют пассажирам с осторожностью выкладывать в сеть изображения электронного посадочного талона, чтобы избежать передачи личной информации злоумышленникам.

Ранее президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук в беседе с НСН заявил, что отмена лицензирования перевозок Росавиации не сделает перелеты дешевле, но упростит работу аваиакомпаний.

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