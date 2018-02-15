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Минстрой задумал создать кадровый резерв архитекторов

15 Февраля 2018 в 16:41
Минстрой задумал создать кадровый резерв архитекторов

Минстрой России сформирует кадровый резерв молодых архитекторов на принципах конкурса «Лидеры России». Об этом заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава ведомства Михаил Мень.

По его словам, после проведения конкурса будет организовано обучение, база данных победителей будет предлагаться регионам, передает ТАСС. Министр отметил, что среди глав субъектов есть запрос на квалифицированных главных архитекторов.

Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в Сочи с 6 по 11 февраля 2018 года. В результате названы 103 победителя, которые примут участие в программе наставничества: в течение года они смогут получать консультации представителей госорганов власти, топ-менеджеров крупнейших компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

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