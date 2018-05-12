Минстрой упростит процедуру заключения контрактов на энергосервис

В России утвердят процедуру энергосервиса. Об этом заявил глава Минстроя Михаил Мень.

Он пояснил, что подконтрольное ему министерство уже разработало проект федерального закона, который упростит процедуру заключения «энергосервисного договора - контракта, в рамках которого за счет энергосервисной компании проводятся энергоэффективные работы, например, утепление фасадов или установка индивидуальных тепловых пунктов».

«Самый сложный этап энергосервиса - это убеждение собственников, что, конечно, существенно замедляет процесс модернизации жилья в нашей стране. Если решение о таких работах, как и все прочие решения в целом по дому, будут приниматься собранием собственников, то мы прогнозируем увеличение числа заключаемых контрактов не менее чем в два раза»,- считает Мень.

Согласно проекту закона, решение о заключении такого энергосервисного контракта теперь будет большинством голосов в рамках собрания собственников жилья. Таким образом, из законодательства может быть исключен пункт о необходимости заключения контракта с каждым собственников многоквартирного дома в отдельности.