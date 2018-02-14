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Минстрой создаст на Телецком озере туристическую зону

14 Февраля 2018 в 16:23
Минстрой создаст на Телецком озере туристическую зону

Минстрой РФ примет участие в мероприятиях по сохранению Телецкого озера. По словам замминистра ведомства Юрия Гордеева, первым этапом по сохранению озера и развитию соответствующей территории в Республике Алтай станет строительство инженерной и социальной инфраструктуры.

Гордеев уточнил, что на Телецком озере планируется создать туристическую зону с набережной, построить полигон твердых бытовых отходов, а также создать систему водоснабжения и очистных сооружений.

Эти мероприятия возможно будут включены в приоритетные проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

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