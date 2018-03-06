Минстрой составит реестр недобросовестных поставщиков стройматериалов

Порядка восьми тысяч предприятий промышленности стройматериалов обеспечивают строительную деятельность в России



В Минстрое России уточнили перечень производителей и импортеров стройматериалов, обязанных предоставлять информацию для формирования сметных цен строительных ресурсов. Об этом на совещании в Волгограде сообщил замглавы ведомства Хамит Мавлияров.



По предварительным данным, строительную деятельность в России обеспечивают порядка восьми тысяч организаций. Ранее в перечне значились более 57 тысяч юрлиц, однако в ходе проверки выяснилось, что часть этих структур не занимается производством или импортом стройматериалов.

«Проведенная работа позволила нам оценить инфраструктуру, обеспечивающую строительную деятельность в стране, а именно размещение предприятий промышленности строительных материалов на территории Российской Федерации и их проектную производственную мощность», - пояснил Мавлияров.

По его словам, все предприятия, включённые в перечень, будут ежеквартально предоставлять актуальную информацию для формирования сметных цен строительных ресурсов. За непредоставление или предоставление недостоверной информации будут установлены меры административной ответственности, добавил замминистра. Те юрлица, которых дважды уличат в таких нарушениях, а также производители некачественных стройматериалов будут занесены в черный список Минстроя.