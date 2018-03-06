Среда
07 марта
USD 56.5
EUR 69.73
Горячие новости

Минстрой составит реестр недобросовестных поставщиков стройматериалов

6 Марта 2018 в 18:24
Минстрой составит реестр недобросовестных поставщиков стройматериалов

Порядка восьми тысяч предприятий промышленности стройматериалов обеспечивают строительную деятельность в России


В Минстрое России уточнили перечень производителей и импортеров стройматериалов, обязанных предоставлять информацию для формирования сметных цен строительных ресурсов. Об этом на совещании в Волгограде сообщил замглавы ведомства Хамит Мавлияров.

По предварительным данным, строительную деятельность в России обеспечивают порядка восьми тысяч организаций. Ранее в перечне значились более 57 тысяч юрлиц, однако в ходе проверки выяснилось, что часть этих структур не занимается производством или импортом стройматериалов.

«Проведенная работа позволила нам оценить инфраструктуру, обеспечивающую строительную деятельность в стране, а именно размещение предприятий промышленности строительных материалов на территории Российской Федерации и их проектную производственную мощность», - пояснил Мавлияров.

По его словам, все предприятия, включённые в перечень, будут ежеквартально предоставлять актуальную информацию для формирования сметных цен строительных ресурсов. За непредоставление или предоставление недостоверной информации будут установлены меры административной ответственности, добавил замминистра. Те юрлица, которых дважды уличат в таких нарушениях, а также производители некачественных стройматериалов будут занесены в черный список Минстроя.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.