Минстрой сократил число админбарьеров в строительной сфере

Число административных барьеров в строительной сфере уменьшилось на 67 процедур. Об этом сообщил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи министр строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень со ссылкой на соответствующее постановление российского правительства.



Так, по словам главы Минстроя, перечень по нежилым объектам уменьшился на 31 процедуру, а по объектам теплоснабжения – на шесть. Кроме того, в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения перечень сократился на 30 процедур. Постановление вступит в силу с 8 мая.

Он также отметил, что на сегодняшний день в строительной сфере действует шесть исчерпывающих перечней процедур.

«С момента своего создания Минстрой России занимается проблемой снижения административных барьеров. Например, в сфере жилищного строительства в 2017 году исчерпывающий перечень удалось сократить на 40 процедур, в основном за счет оптимизации процедур подключения объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Теперь перечень включает 101 процедуру, в то время как в 2013 году, когда мы начинали эту работу, он состоял из 256 процедур», - подчеркнул Михаил Мень.

По словам главы строительного ведомства, в 2018 году сокращение продолжится. К примеру, в сфере жилищного строительства исчерпывающий перечень планируется сократить на пять процедур.