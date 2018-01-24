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Минстрой: Ситуация в сфере ЖКХ остаётся стабильной, несмотря на морозы

24 Января 2018 в 15:22
Минстрой: Ситуация в сфере ЖКХ остаётся стабильной, несмотря на морозы

Ситуация с отоплением  в Новосибирской и Томской области, а также в Забайкальском, Алтайском краях и Республике Алтай находится под контролем Минстроя России. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мень. После телефонных переговоров с главами регионов он заключил, что в целом ситуация является стабильной, несмотря на аномально низкие температуры.

Как пояснили в ведомстве, сейчас в регионах возобновилась работы аварийно-диспетчерских служб предприятий ЖКХ. Такое решение было принято для предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН.

Как подчеркнул Михаил Мень, количество аварий снизилось на 17% по сравнению с предыдущим годом. При этом во всех субъектах РФ коммунальщики готовы к оперативному реагированию

«Сотрудники коммунальных службы на территории всей страны демонстрируют высокий профессионализм и готовность к оперативному реагированию», - отметил министр.

Стоит отметить, что для прохождения зимних максимумов в сезоне 2017/2018 были созданы необходимые запасы материально-технических ресурсов, а также сформированы аварийные бригады, у которых имеется необходимая техника.

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