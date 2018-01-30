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Минстрой РФ разработает новые механизмы расселения аварийного жилья

30 Января 2018 в 18:45
Минстрой РФ разработает новые механизмы расселения аварийного жилья

Минстрой России учтет предложение Общественного совета  (ОС) при разработке новых  механизмов  расселения аварийного жилья. Вопросы эффективности взаимодействия ОС при Минстрое РФ и ведомства в минувшем году, а также планы на 2018-ый были затронуты сегодня в рамках мероприятия, которое прошло под председательством Сергея Степашина. В нём принял участие и министр строительства Российской Федерации Михаил Мень.

В его рамках, в частности, обсуждалась тема создания постоянно действующих механизмов расселения аварийного жилищного фонда. Михаил Мень подчеркнул, что в будущем расселять аварийное жилье необходимо с привлечением федеральных средств. Кроме того, он добавил, что ведомство обратится к экспертному сообществу, регионам и общественным организациям с просьбой внести предложения по созданию постоянных механизмов расселения такого жилья.

Добавим, в настоящее время расселение аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2012 года, практически завершено. Программа выполнена на 97,5%.

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