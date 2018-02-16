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Минстрой РФ получил премию «РОСИНФРА» за разработку решений в сфере ЖКХ

16 Февраля 2018 в 16:17
Минстрой РФ получил премию «РОСИНФРА» за разработку решений в сфере ЖКХ

Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства России наградили премией премии «РОСИНФРА» в специальной номинации за разработку и внедрение типовых решений государственно-частного партнерства в ЖКХ.

Награду «За вклад в развитие ГЧП» со стороны ведомства получил заместитель министра Андрей Чибис. Во время награждения он отметил что, «коробочное решение» - это прорывной проект в развитии государственно-частного партнерства в ЖКХ.

«Мы предложили региональным коллегам и бизнесу этот инструмент привлечения дополнительных средств. Если концессия будет разработана согласно предложенной форме, то банк рассматривает возможность предоставления финансирования на срок до 15 лет под 12-14% годовых без залога. Залогом будут являться исключительно права по концессионному соглашению», - объяснил заместитель министра.

На сегодня уже около 50 регионов подали заявку на разработку проектов по привлечению инвестиций в отрасль по такой модели.

Отметим, всего в настоящий момент в сфере ЖКХ заключено порядка 1800 концессионных соглашений на общую сумму инвестиций более 257 млрд рублей. Сейчас ведется работа по подготовке аналогичных «коробочных» решений для концессионеров в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и для проектов в сфере благоустройства.

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