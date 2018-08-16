Минстрой: Регионы готовы к отопительному сезону на 68%

Жилищный фонд регионов Российской Федерации готов к отопительному сезону на 68%. Такую статистику привёл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. Он принял участие во всероссийском селекторном совещании, посвящённому этой теме, которое проведено под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

По данным местных властей, на 1 августа, к осенне-зимнему сезону 2018-2019 гг. котельные были готовы на 60,5%, тепловые сети - 66%, водопроводные - 67%, электрические - 69%. Как подчеркнул Якушев, приходится учитывать ограниченный период навигации. В связи с этим, необходимо в кратчайшие сроки завершить доставку требуемых грузов для завершения подготовки к зиме.

Глава Минстроя также попросил представить с мест информацию о ценах на топливо, в случае их роста выше запланированного уровня. В частности, речь идёт о топочном мазуте, который подорожал на 30%.