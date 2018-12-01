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Минстрой реализует проект оздоровления Волги

1 Декабря 2018 в 18:23
Минстрой реализует проект оздоровления Волги

Минстрой России предотвратит загрязнение реки Волги. Проект федерального значения по сохранению водной артерии разработан министерством в рамках национальной программы «Экология».

Основная цель проекта заключается в том, чтобы в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Для этого проектом предусмотрена реализация системы мероприятий по очистке отводимых в реку канализационных вод.

На первом этапе специалисты оценят системы очистки стоков на предмет соответствия нормативам. После этого будут утверждены региональные программы по строительству и реконструкции очистных сооружений на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. После реализации этих двух этапов уровень загрязненности стоков, сбрасываемых в Волгу, начнет постепенно снижаться, сообщил советник министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

На финансирование проекта из федерального бюджета будет выделено порядка 8,5 млрд рублей.

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