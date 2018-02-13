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Минстрой разработал правила выявления землетрясений

13 Февраля 2018 в 19:33
Минстрой разработал правила выявления землетрясений

Сегодня, 13 февраля, в Минстрое России представили проект нового свода правил по сейсмическому районированию. Утверждение новых правил планируется уже в этом году, об этом рассказал журналистам в рамках рабочей поездки в Кемерово замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров.

По словам Мавлиярова, ранее данное направление работ не регламентировалось никакими нормативными документами. Таким образом представленный документ не будет иметь аналогов. В структуру правил будут входить описание городов, республик, краев, областей Российской Федерации, а также мест работ по сейсмическому микрорайонированию. Особое внимание будет уделено мероприятиям и требованиям, которые необходимы для выявления сейсмической опасности на обозначенных территориях.

Сейсмическое районирование представляет собой деление территорий на районы с разной степенью интенсивности ожидаемых землетрясений. Данные такого деления используются при проектировании и строительстве особо прочных сооружений и решении других задач, которые связаны с территориями, где наиболее вероятны землетрясения.

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