Минстрой рассказал о новой системе ценообразования в строительстве

Стоимость строительства объектов, возводимых за бюджетные средства, будет рассчитываться по новой системе. Об этом рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

По его словам, переход от базисно-индексного метода на ресурсную модель определения сметной стоимости объектов будет происходить постепенно. Как показала практика, переход на новую систему ценообразования в короткие сроки может грозить строительной отрасли серьезными и негативными последствиями.

«В течение переходного периода мы дадим возможность использовать базисно-индексный метод, поддерживая его в актуальном состоянии, нормативно закрепим правила определения индексов, дадим возможность расширения номенклатуры индексов по заявке инициаторов, с приложением разработанной ресурсно-технологической модели. Также важно утвердить методику определения размера заработной платы рабочих строителей и полномочия по ее установлению субъектами и отраслевыми компаниями», - сообщил Дмитрий Волков.

Он добавил, что цель всей проводимой работы – обеспечить экономически обоснованную сметную стоимость строительства. Работа будет проводиться министерством в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом.