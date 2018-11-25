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Минстрой рассказал о новой системе ценообразования в строительстве

25 Ноября 2018 в 11:41
Минстрой рассказал о новой системе ценообразования в строительстве

Стоимость строительства объектов, возводимых за бюджетные средства, будет рассчитываться по новой системе. Об этом рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

По его словам, переход от базисно-индексного метода на ресурсную модель определения сметной стоимости объектов будет происходить постепенно. Как показала практика, переход на новую систему ценообразования в короткие сроки может грозить строительной отрасли серьезными и негативными последствиями.

«В течение переходного периода мы дадим возможность использовать базисно-индексный метод, поддерживая его в актуальном состоянии, нормативно закрепим правила определения индексов, дадим возможность расширения номенклатуры индексов по заявке инициаторов, с приложением разработанной ресурсно-технологической модели. Также важно утвердить методику определения размера заработной платы рабочих строителей и полномочия по ее установлению субъектами и отраслевыми компаниями», - сообщил Дмитрий Волков.

Он добавил, что цель всей проводимой работы – обеспечить экономически обоснованную сметную стоимость строительства. Работа будет проводиться министерством в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом.

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