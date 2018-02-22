Минстрой предложил дополнить проект «ЖКХ и городская среда» направлением «Умный город»

Дополнить приоритетный проект «ЖКХ и городская среда» новым направлением «Умный город» предложил правительству Минстрой. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мень.

По его словам, к основным целевым показателям нового направления могут быть отнесены создание онлайн-банка решений и технологий «умного города», инструменты повышения качества управления городскими ресурсами, в том числе за счет более широкого вовлечения жителей в принятие ключевых решений.

«В число индикаторов «Умных городов», принятых Европейской экономической комиссией входят такие показатели, как качество и доступность коммунальных ресурсов, инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда - то есть «Умный город» - это, в первую очередь, комфортный и удобный город», - отметил чиновник.

Рабочая группа «Умный город» Минстроя выступает основной площадкой формирования компетенций для повышения качества жизни в российских городах. В ее состав входят эксперты по повышению интеллекта городов, пространственному развитию и увеличению эффективности городской инфраструктуры и разработчики самых современных технологий в области городского развития. Возглавляет рабочую группу замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.