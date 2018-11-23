Минстрой: Плавный переход на ресурсную систему ценообразования займёт два года

Россия не сможет одномоментно перейти к ресурсному методу определения сметной стоимости объектов, строительство которых осуществляется за счет средств бюджета, невозможно. Об этом рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков во время IV Всероссийского совещания организаций госэкспертизы, прошедшего 22 ноября.

«Необходим переходный период для безболезненного для отрасли внедрения ресурсного метода. В течение этого периода мы дадим возможность использовать базисно-индексный метод, поддерживая его в актуальном состоянии, нормативно закрепим правила определения индексов, дадим возможность расширения номенклатуры индексов по заявке инициаторов, с приложением разработанной ресурсно-технологической модели», - отметил замминистра.

Как подчеркнул Дмитрий Волков во время совещания, если попытаться перейти на ресурсный метод в короткие сроки, это может привести к негативным последствиям для строительной отрасли. При этом плавный переход, по мнению заместителя министра, может занять два года. За это время будут подготовлены мероприятия, которые позволят сформировать сметы по новому методу, используя индексы пересчёта в текущий уровень по отдельным ресурсам. Чтобы индексы рассчитывались корректно, планируется подготовить изменения в нормативные акты.

Стоит отметить, что переход к ресурсной модели определения сметной стоимости объектов, строительство которых осуществляется за счёт бюджетных средств, относится к поручению президента РФ в рамках реформы системы ценообразования.