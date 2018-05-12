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Минстрой обсудил с банками сопровождение долевого строительства

12 Мая 2018 в 11:43
Минстрой обсудил с банками сопровождение долевого строительства

Минстрой поддержал некоторые предложения по совершенствованию законодательства, касающегося банковского сопровождения долевого строительства. Об этом сообщили в ведомстве по итогам рабочего совещания 11 мая.

Как отметил замглавы Минстроя России Никита Стасишин необходимо, чтобы система банковского сопровождения застройщиков, работающих на рынке долевого строительства, была готова и отлажена к 1 июля 2018 года.

«Наша с вами общая задача – навести порядок в отрасли и не допустить появление новых обманутых дольщиков. Система должна работать как часы, любая бюрократическая или техническая задержка может привести к разрыву финансирования застройщика. А задача банков – контролировать целевое использование средств, которые граждане вкладывают в строительство», - сказал Стасишин.

Он отметил, что в рамках рабочего совещания с представителями крупнейших банков были определены вопросы, требующие дополнительной проработки.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень заявлял о необходимости изменения модели финансирования долевого строительства. В частности, имеется в виду отказ от прямого привлечения средств граждан застройщиками и замещение их проектным финансированием до 2020 года.

 

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