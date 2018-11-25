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Минстрой обеспечит регионы «Чистой водой»

25 Ноября 2018 в 11:08
Минстрой обеспечит регионы «Чистой водой»

Минстрой совместно с субъектами РФ реализует проект «Чистая вода», цель которого значительно повысить качество воды в регионах. Об этом рассказал директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Гилёв.

По его словам, старт реализации проекта намечен на 2019 год. В его рамках будут разработаны региональные программы модернизации и строительства систем водоочистки. В них должны быть включены все централизованные системы водоснабжения. Для каждой из них, исходя из конкретных условий, подберут оптимальные технологии.

Напомним, проект «Чистая вода» реализуется в рамках национальной программы «Экология», которая относится к компетенции Минстроя.

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