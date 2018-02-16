Минстрой направил 3,22 млрд рублей для природоохранных объектов на Байкале

Минстрой направил 3,22 миллиарда рублей в течение четырёх лет на софинансирование строительства объектов в рамках программы по охране озера Байкал. Об этом рассказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев во время заседания межфракционной группы «Байкал» в Госдуме.

Финансы были направлены 21 объекту, причём строительство 14 из них уже завершено, ещё 7 пока что строятся. Среди них – мусороперегрузочные станции, полигоны твёрдых бытовых отходов и другие объекты.

«Среди финансируемых объектов комплексы очистных сооружений, объекты водоотведения, мусоросортировочные и мусороперегрузочные станции, полигоны твердых бытовых отходов, объекты и системы теплоснабжения», - отметил Гордеев.

Объекты по программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» возводятся в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области. При этом в работе над программой регионы работают не без недостатков. Так, иногда нарушаются сроки подготовки и предоставления документов в Минстрой и графики строительства.