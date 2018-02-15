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Минстрой может включить Плёс в федеральную программу по благоустройству

15 Февраля 2018 в 17:34
Минстрой может включить Плёс в федеральную программу по благоустройству

Глава Минстроя РФ Михаил Мень пообещал, что города Ивановской области могут получить дополнительное федеральное финансирование на благоустройство. Об этом министр сообщил на встрече с врио губернатора области Станиславом Воскресенским. По словам Меня, речь идет о включении на конкурсной основе Юрьевца, Кинешмы и Плёса как малых городов в федеральную программу по благоустройству.

Кроме того, за счет механизмов АИЖК предлагается выделить средства на благоустройство и развитие посёлка Палех и города Плёс как исторических поселений. Поддержка этих муниципалитетов возможна по аналогии работы с благоустройством Сергиева Посада Московской области, сообщили в пресс-службе Минстроя.

 

 

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