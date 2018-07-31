Минстрой и Роснано будут совместно работать над инновациями

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и УК «РОСНАНО» будут совместно продвигать инновационные технологии и материалы в сфере строительства, градостроительства и архитектуры. Соответствующее соглашение накануне подписали глава Минстроя Владимир Якушев и председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Взаимодействие планируется в рамках определения стратегии развития инновационных технологий, содействии в применении инновационных материалов, внедрению эффективных производств в сфере строительства.

По словам Владимира Якушева, такое сотрудничество позволит повысить спрос на российские строительные технологии и материалы, а также поможет эффективно решать проблемы в области градостроительства.

При этом отмечается, что для инновационных продуктов может потребоваться изменение строительных правил и норм. Работой над этим Минстрой и госкомпания также будут заниматься совместно.