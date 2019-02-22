Минпромторг и ФАС не посчитали обманом покупателей «девятку» яиц

Министерство промышленности и торговли не нашло нарушений куриных яйцах, расфасованных по девять штук. В ведомстве сообщили, что это не может считаться обманом покупателей, так как соответствующее число указано и на упаковке.

Об этом сообщается в ответе замглавы Минпромторга Виктора Евтухова на запрос депутатов Госдумы.

В пояснении ведомства также говорится, что в техрегламенте Таможенного союза не существует обязательных условий, касающихся фиксированного объема продукции.

Кроме того, на депутатский запрос ответила также Федеральная антимонопольная служба. Там не выявили нарушения антимонопольного законодательства по продаже яиц, пишет «Русская планета».

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН посчитал фасовку яиц по девять штук уловкой производителей.