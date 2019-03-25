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Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест в вузах

25 Марта 2019 в 16:19
Минобрнауки увеличит количество бюджетных мест в вузах

Министерство образования и науки России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах, сообщает RT. Уточняется, что такое решение было принято в связи с необходимостью подготовки кадров по некоторым специальностям.

Сообщается, что нововведение распространится на бакалавров и специалистов, которые обучаются, в том числе, по направлениям «Здравоохранение и медицинские науки», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», а также «Инженерное дело, технологии и технологические науки».

Кроме того, количество бюджетных мест увеличится и для магистров направлений «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура» и «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

В Минобрнауки уточнили, что всего на этот год предусмотрено почти 500 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Ранее экс-президент РАН, академик Владимир Фортов в беседе с НСН рассказал, почему получение высшего образования на дому приводит к халтуре и злоупотреблению.

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