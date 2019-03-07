Минобороны закупит «Ночного охотника» со скидкой

Министерство обороны и холдинг «Вертолеты России», входящий в Ростех, согласовали цену на вертолеты «Ночной охотник» - Ми-28НМ. Серийный контракт будет заключён, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Ранее появились сообщения, что Минобороны отказалось от закупок этой машины из-за высокой цены и нежеланию холдинга её снизить. Как отметил сегодня глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, доводы военных о стоимости были услышаны.

По словам Криворучко, армия намерена закупить от 6 до 18 вертолетов Ми-28 в рамках первого заказа, передает РИА ФАН . Кроме того, обсуждается возможность заключения большого контракта на поставки Ка-52 «Аллигатора».

«Вертолеты России» передали сегодня Минобороны семь машин — два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н, уточняет RT .

Ми-28НМ – модернизированный вариант Ми-28Н. Его оснастят новейшим локатором кругового обзора, передовой системой управления и другим улучшенным оборудование. Обновленный «Ночной охотник» также сможет применять высокоточное оружие.