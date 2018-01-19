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Минобороны Турции: Операция против сирийских курдов фактически началась

19 Января 2018 в 15:23
Минобороны Турции: Операция против сирийских курдов фактически началась

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что операция против вооружённых курдов на севере Сирии фактически началась. Так глава военного ведомства ответил на вопрос журналиста о ситуации в Африне, сообщает Ahaber.

Как подчеркнул Джаникли, полноценные боевые действия могут начаться в любой момент.

«Эта операция будет выполнена, террористические организации будут изгнаны оттуда. Это может быть сегодня, это может быть завтра, это может быть ночью», - отметил министр.

Ранее в Сирии пообещали расценить любое нападение турков на формирования курдов в стране как акт агрессии.

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