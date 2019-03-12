Минобороны РФ создаёт закрытый интернет

Российская армия начала создание суверенного интернета. Автономная система обмена информацией получит название Мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Об этом сообщают «Известия» , ссылаясь на данные оборонного ведомства.

Предполагается, что вводный период необходимых работ будет завершён уже к концу текущего года, а полностью система будет готова для использования через два года.

Как отмечает RT , МТСС будет обладать собственной поисковой системой. Для обеспечения её независимой работы Минобороны проложит волоконно-оптический кабель через Арктику. Сеть будет абсолютно автономной и не иметь точек обмена трафиком с интернетом. Все данные будут храниться на серверах Министерства обороны РФ.

По оценке специалистов, практический опыт формирования МТСС будет использован при создании национальной сети, защищенной от всемирной паутины, а также гарантирует электронную безопасность России.