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Минобороны РФ создаёт закрытый интернет

12 Марта 2019 в 07:24
Минобороны РФ создаёт закрытый интернет

Российская армия начала создание суверенного интернета. Автономная система обмена информацией получит название Мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные оборонного ведомства.

Предполагается, что вводный период необходимых работ будет завершён уже к концу текущего года, а полностью система будет готова для использования через два года.

Как отмечает RT, МТСС будет обладать собственной поисковой системой. Для обеспечения её независимой работы Минобороны проложит волоконно-оптический кабель через Арктику. Сеть будет абсолютно автономной и не иметь точек обмена трафиком с интернетом. Все данные будут храниться на серверах Министерства обороны РФ.

По оценке специалистов, практический опыт формирования МТСС будет использован при создании национальной сети, защищенной от всемирной паутины, а также гарантирует электронную безопасность России.

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