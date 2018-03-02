Минобороны РФ сообщило о 22 аппаратах-разведчиках у воздушных границ

Самолеты ВКС России совершили пять перехватов иностранных военных самолетов у границ. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Известно, что 22 иностранных военных летательных аппарата совершали разведывательные полеты вдоль границ нашей страны. Однако не было выявлено ни одного нарушения российского воздушного пространства, пишет «Красная звезда».

Добавим, также в течение последней недели февраля отечественные специалисты рамках Венского документа от 2011 года провели военную инспекцию в Нидерландах.