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Минобороны прокомментировало инциденты с перехватом Су-30 на Балтике

6 Января 2018 в 11:46
Минобороны прокомментировало инциденты с перехватом Су-30 на Балтике

Российские истребители Су-30 при полетах на Балтике 23 ноября и 13 декабря не нарушали границ других государств. Такое заявление сделали в Минобороны РФ после публикации Пентагоном видео «перехвата» российских экипажей.

«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В Минобороны отметили, что натовские F-15 во время полета приблизились к российским истребителям на безопасное расстояние, «после чего поменяли курс и удалились».

Ранее Пентагон опубликовал видео перехвата над Балтикой российских Су-30, пишет Газета.ру

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