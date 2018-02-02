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Минобороны представило архивные документы о подвиге под Сталинградом

2 Февраля 2018 в 11:54
Минобороны представило архивные документы о подвиге под Сталинградом
Фото: loveopium.ru

Россия отмечает 75-летие разгрома гитлеровских войск под Сталинградом. На сайте Минобороны открылся новый мультимедийный раздел, где выставлены уникальные документы и свидетельства подвига советских солдат, разгромивших коричневую чуму. В числе опубликованных документов: рукописный текст телеграммы-донесения генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК о взятии в плен командующего 6 немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, пишет Газета.ру.

Ранее во время торжественного приема в МИДе глава ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит «противодействовать попыткам ряда стран фальсифицировать историю, обелять нацистов и очернять воинов-освободителей». По его словам, «иммунитет от нацистского вируса в некоторых странах существенно ослаб. Глубокое беспокойство вызывает ситуация на Украине, где расправили плечи неонацисты-радикалы. В ряде европейских стран развёрнута кампания борьбы с памятниками воинам, погибшим за мир»,  –заявил Лавров. 

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