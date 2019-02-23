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Минобороны поздравило подписчиков в Сети с 23 февраля креативными открытками

23 Февраля 2019 в 15:47
Минобороны поздравило подписчиков в Сети с 23 февраля креативными открытками

Министерство обороны РФ сделало подарок своим подписчикам в социальных сетях ко Дню защитника Отечества. В аккаунтах ведомства размещены креативные электронные открытки-мотиваторы, из которых можно собрать коллекцию.

«В официальных аккаунтах военного ведомства в социальных медиа к 23 февраля размещены разные онлайн-открытки с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остроумными поздравлениями. У пользователей соцсетей есть возможность собрать их все, скачав в высоком разрешении», - сообщили в Минобороне.

Наборы открыток в высоком разрешении можно скачать со страниц Минобороны в «Одноклассниках» Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте».

«Полный набор электронных поздравлений в hi-res также будет опубликован в специальном подразделе на официальном сайте Минобороны России», - проинформировали представители Министерства обороны РФ.

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